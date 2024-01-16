ماذا يحدث عند وضع أقراص أسبرين في الغسالة؟.. نتيجة غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هل يمكن وضع الأسبرين في الغسالة للمساعدة في تبييض الملابس البيضاء؟، سؤال متداول يدور في أذهان الكثيرات، ماذا لو وضعن أشياء غير متوقعة لكنها موروثة مثل وضع الخل أو أقراص الأسبرين مثلا مع الغسيل في الغسالة الكهربائية، وبحسب موقع «inthewash» البريطاني اتضح أن لهذه الحيلة فوائد مذهلة نستعرضها في السطور التالية.

ماذا يحدث عند وضع أقراص أسبرين في الغسالة الكهربائية؟

يعتبر الأسبرين من أفضل الحيل المستخدمة في تبييض الملابس من الماء العادي، لكنه ليس بنفس فعالية المبيض، لكن بشكل عام لربات البيوت اللواتي يردن توفير الميزانية ويعتبر المبيض باهظ الثمن عليهن يمكنهن وضع حبات من الأسبرين، ويقول الباحثون إن حمض الساليسيليك الناتج عن خلط الأسبرين مع الماء، له تأثير مبيض، ومع ذلك، فإن خصائص التبييض لحمض الساليسيليك.

كيفية تبييض الملابس بالأسبرين

إذا قررت استخدام الأسبرين في غسيلك لترى التأثيرات بنفسك، فإليك أفضل طريقتين للقيام بذلك، الأول يهدف إلى تفتيح اللون الأبيض بشكل عام والثاني يركز على معالجة البقع كالتالي:

الطريقة الأولى

نقع الملابس أولا، ثم يغسل لهذه الطريقة، ستحتاجين إلى علبة أسبرين تحتوي على 325 ملجم ودلو من الماء الساخن سعة 5 لتر، ثم قومي بإذابة 5-10 حبات من الأسبرين في دلو من الماء الساخن، واستخدم المزيد للملابس الأكبر حجمًا.

-اغمري ملابسك البيضاء في الخليط واتركيها لمدة 8 ساعات أو طوال الليل، ثم اغسليها في الغسالة في دورة عادية، مع إضافة 3 أقراص أخرى إلى الحلة، ثم تُعلق الملابس لتجف في ضوء الشمس المباشر للحصول على أقصى قدر من إمكانية التبييض.

الطريقة الثانية

بللي القماش الملون بالماء الدافئ قبل غسله في الغسالة، ثم استخدم الماء البارد في حالة معالجة بقعة الدم لتجنب تسربها إلى عمق الألياف.

-اطحني حبتين من الأسبرين عيار 325 مللي جراما وضعي المسحوق مباشرة على البقعة، ثم أضيفي بضع قطرات من الماء فوقها.

-بعد ذلك، استخدمي إصبعك أو الجزء الخلفي من ملعقة صغيرة لدمج المسحوق والماء لتكوين عجينة وفركها على البقعة.

-اتركي الخليط على البقعة لمدة 2-3 ساعات، وعندما يحين الوقت، استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش مبللة لإزالة البقع من القماش بحركة دائرية ثم اشطفيها.

- إذا كانت البقعة لا تزال داكنة تمامًا، كرري العملية مرة أخرى.

-أخيرًا، اغسليه على دورة عادية ثم جففيه في الخارج لتحقيق أقصى استفادة من إحدى أهم فوائد الشمس لغسيل الملابس.

- وهي الأشعة فوق البنفسجية التي تبيض بشكل طبي.