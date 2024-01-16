لمحبي القهوة.. ما هي كمية الكافيين المناسبة لليقظة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القهوة من المشروبات المحببة لدى كثيرون، حيث تساعدهم على تعزيز اليقظة والانتباه، ولكن الإفراط في استهلاكها يمكن أن يجعلك تواجه صعوبة في النوم، بالإضافة إلى، تشعر بالتوتر أثناء الاستيقاظ من النوم.

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "يجب شر ب ما لا يزيد عن 400 ملليجرام من الكافيين يومياً للبالغين، أي ما يعادل حوالي 4 فناجين من القهوة"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قالت أستريد نيليج، مديرة الأبحاث الفخرية في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية، إن كمية الكافيين التي تتراوح بين 100 و 150 ملليجرام، أي ما يعادل كوباً أو كوباً ونصف من القهوة، هي كمية مناسبة من شأنها أن تزيد من اليقظة والتركيز.

وأضافت، يبدأ تأثير القهوة على اليقظة يبدأ بعد 5 دقائق، ويصل إلى ذروته بين 15 دقيقة وساعتين، اعتمادًا على عوامل مثل تناول الطعام ومعدل الأيض.

كما أشارت دراسة نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية العام الماضي أنه عندما شرب المشاركون الكمية التي يريدونها من القهوة، ناموا في المتوسط 30 دقيقة أقل من الأيام التي لم يتناولوا فيها أي قهوة.

وقال جريجوري ماركوس، طبيب القلب وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن تأثير الكافيين على النوم يعتمد على مدى سرعة استقلاب الجسم له.

في حين قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10ساعات حتى يتخلص جسمك تماماً من الكافيين.

- التأثير على النوم

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من عملية التمثيل الغذائي البطيء أكثر عرضة للنوم لمدة ساعة أقل عندما يتناولون القهوة، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من عملية التمثيل الغذائي السريع.

ويوصي الخبراء بتأجيل تناول أول فنجان من القهوة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 11 صباحاً، من أجل جني أفضل فوائد التنشيط وتجنب التوتر.

تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يساعدك على البقاء مستيقظًا حتى نهاية نوبة العمل، ولكنه قد يجعل النوم ليلاً أكثر صعوبة. ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يمنع مستقبلات هرمونات الأدينوزين والميلاتونين، وهي هرمونات تساعد على تنظيم النوم.

وقبل 6 ساعات من النوم هو الوقت الأمثل للتخلص من الكافيين، أو الساعة 4 مساءً لأولئك الذين يحاولون النوم في الساعة 10 مساءً.

كما أشار تحليل منذ عام 2017 إلى أن شرب القهوة في وقت متأخر جدًا من المساء يؤثر على مرحلة النوم الأكثر عمقًا وراحةً، ويقلل إجمالي وقت النوم.

بالإضافة إلى، يرتبط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بمجموعة من المشكلات الصحية، مثل: أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

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