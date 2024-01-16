تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة.. توقف فورا لهذا السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد الكثيرون أن فنجان القهوة هو المسؤول عن المود العام، والمرتبط أيضًا بالاستيقاظ، لكن يجب التوقف فورًا عن هذه العادة، بحسب ما ورد في صحيفة «ذا صن» وتصريحات مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، لـ«هن»، لما لها من مشاكل صحية متعددة، منها التأثير على المعدة، لذا يجب الحذر من تناول القهوة على الريق، وعند تناولها قبل الطعام، الانتظار لمدة معينة من الوقت، أو شربها بعد تناول الطعام.

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة

وبحسب تصريحات خبيرة التغذية، يجب البعد عن شرب القهوة على معدة فارغة، لأنها في هذه الحالة تقلل التأثيرات التحفيزية للكافيين، وتؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية.

ولأنها تؤثر على الكورتيزول، يجب الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين بعد الاستيقاظ وشرب القهوة، حتى يبدأ الكافيين في المستويات الطبيعية للكورتيزول، حسبما ذكرت «شعير».

وأوضحت خبيرة التغذية، المخاطر المحتملة لتناول القهوة على معدة فارغة، خاصة في الصباح الباكر، والتي جاءت كالتالي:

-الكافيين أو شرب القهوة على معدة فارغة عقب الاستيقاظ يعتبر مانعًا للأدينوزين، وهذا يؤدي إلى قلة اليقظة والشعور بالإرهاق الشديد.

- يمكن أن يؤدي تناول القهوة أكثر من مرتين في اليوم، إلى مشاكل لمرضى القلب.

- كما يؤثر شرب القهوة على معدة فارغة سلبا في الواقع، على الأمعاء والهرمونات.

موانع أخرى لشرب القهوة على معدة فارغة

- يساهم تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يدفع الجسم إلى وضع الضغط العالي، لأنه بالنظر إلى أن القهوة حمضية، فإن هذا يجعلها قاسية على معدة فارغة في الصباح.

- وتتسبب القهوة في دخول أجسامنا في حالة استجابة للتوتر الشديد، وإطلاق الكورتيزول الناتج عن ذلك.