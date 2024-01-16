مرض يصيب الإنسان عند تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يميل البعض إلى تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة لإنقاص الوزن والحصول على جسد مثالي، ولكن في سبيل ذلك قد يصاب الجسم بأمراض خطيرة مثل قرحة المعدة، التي لا يمكن علاجها بسهولة، وتحتاج إلى بروتوكول طبي لفترة طويلة أو مدى الحياة، لذا يجب الابتعاد تماما عن تناوله على الريق، ويكفي استخدامه بكميات بسيطة في تحضير الطعام.

يعد الزنجبيل من التوابل المهمة التي تستخدم في المطبخ بصورة دائمة، ويظهر في حالتين قد يكون بودر ويضاف إلى الأطعمة، لإعطائها مذاقا مميزا، أو يمكن استخدام «الزنجبيل الفريش»، سواء في الطهي، أو في إعداد المشروبات الساخنة، إلا أن البعض يتجه إلى تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة، حسب حديث الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا في مستشفى جامعة القاهرة لـ«الوطن».

أضرار تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة

يتجه البعض إلى تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة، اعتقادا منهم بأن ذلك سيكون له دورا كبيرا في إنقاص الوزن، وحصولهم على الجسم المثالي، دون الانتباه إلى أنه برغم من فعالية ماء الزنجبيل في حرق الدهون، إلا أنها تسبب مشاكل صحية أخرى، وخاصة عند تناولها على معدة فارغة لذا يجب الانتباه جيدا: «الزنجبيل مهم ومفيد ويساعد في إنقاص الوزن، بس لازم نخلي بالنا إن له أضرار كبيرة، لو استخدمناه بطريقة غلط أو بكميات كبيرة، خاصة لو على معدة فاضية، ده هيعمل مشكلة كبيرة».

مرض يصيب الإنسان عند تناول ماء الزنجبيل

يعد تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة ضار جدا بالصحة، لأن الزنجبيل يستخدم كنوع من مضادات الالتهاب، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل جسيمة في المعدة، أشهرها الإصابة بقرحة، والتي قد تأخذ وقتا طويلا لعلاجها، وقد لا تعود المعدة إلى قوتها، سوى باتباع بروتوكول معين لفترة طويلة، وقد يستمر مدى الحياة، وفقا ل«عبدالوهاب».