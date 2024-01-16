أفضل طريقة للرد على الأسئلة المحرجة من الأطفال.. لا تتجاهلهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد تقع الأمهات في مواقف محرجة مع أطفالهن، حين يبدأون توجيه بعض الأسئلة غير المتوقعة منهم في موضوعات لا تناسب أعمارهم في بعض الأحيان، وخلال السطور التالية تستعرض «هن» أهم الطرق التي يمكن للأمهات إيجاد طريقة فيها للإجابة عن تلك الأسئلة الغريبة والحرجة وغير المتوقعة من الأطفال.

كيف تواجه الأم الأسئلة المحرجة من أطفالها؟

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور إيناس علي استشاري الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هن»، أن الأطفال في مرحلة نضجهم يبدأون في طرح الكثير من الأسئلة التي يحاولوا فيها البحث عن حقيقة شيئا ما، موضحة أن الأم في هذه المواقف لابد أن لا تتجاهلهم حتى لا يحصلون عن المعلومات الخاطئة من الخارج.

كيفية الإجابة على الأسئلة المحرجة من طفلك

وأشارت استشاري الطب النفسي أن أسئلة الأطفال المحرجة لا يُنصح بتجاهلها على الإطلاق، حتى لا يبحث الطفل عنها في أماكن غير موثوق فيها، موضحة أن هناك مجموعة من الأسئلة قد تراود بعض الأطفال باختلاف سنهم، ونذكر أهمها وطريقة الإجابة عليها في السطور التالية:

1- كيف وُلدنا؟

الكثير من الأطفال يرغبون في معرفة إجابة واضحة عن هذا السؤال، وبالتالي فإن الأم عليها أن تجيبه بطريقة ذكية فتخبره أن الإنجاب لا يكون إلا من خلال زواج الرجل والمرأة لبناء حياة أسرية جيدة، وأن هناك تفاصيل أخرى سيعرفونها عندما ينضجون بشكل كاف، ويمكن للأم توضيح كلامها بإضافة بعض صورها من حفل زفافها وتروي له الذكريات الماضية قبل زواجها.

2- لماذا بشرة الناس مختلفة ألوانها؟

قد يعتقد بعض الآباء أن الأطفال عقولهم صغيرة ولا يفكرون، إلا أنه على العكس تماما، لأنهم يفكروا طوال الوقت ويبحثوا عن تفاصيل الأمور، وقد يسأل أحد الأطفال عن اختلاف الألوان بين البشر، من الأسود والأبيض، ويجيب عليه أحد الوالدين بالتالي:

أن الله لديه القدرة على خلق البشر بألوان متنوعة، ثم يحكون عن عظمة الخالق وقدرته على بناء الكون والبشرية.