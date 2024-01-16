هذا ما يحدث لجسمك إذا مارست الجنس في الصباح.. مفاجآت مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ممارسة الجنس في الصباح لها العديد من الفوائد الصحية، مثل: تقوية الذاكرة والجهاز المناعي وتخفيف القلق وصحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، والعديد من الفوائد الصحية الأخرى وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تخفيف التوتر:

ممارسة الجنس في الصباح يمكن أن تسهم في تعزيز الصحة العقلية، وتخفيف التوتر والقلق.

ومن المعروف أن التوتر يقلل الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء، فإن ممارسة الجنس في الصباح تزيد من نشاط الهرمونات، ما يساعد بدوره على تخفيف التوتر.

كما يساعد الجنس على إطلاق "هرمونات السعادة" مثل الأوكسيتوسين والدوبامين، وزيادة هذه الهرمونات تعني أنك أكثر عرضة للشعور بالاسترخاء والبهجة طوال اليوم.

تحسين الذاكرة:

ممارسة العلاقة الحميمة أول شيء في الصباح يكون له أيضًا تأثير مفيد لذاكرتك، حيث تساعد على تنشيط الدماغ، من خلال إعطائه دفعة مفاجئة من الهرمونات إلى الجسم.

كما أن الأزواج الذين يمارسون الجنس مرتين على الأقل في الأسبوع يتمتعون بقوة دماغية أفضل ولديهم قدرة أفضل على التعرف على الذاكرة بسبب زيادة نشاط الهرمونات في الحصين، وهو جزء من الدماغ المسؤول عن التعلم والذاكرة.

تقوية المناعة:

ممارسة الجنس في الصباح تقوي نظام المناعة وتزيد بشكل كبير من إنتاج الجلوبولين المناعي (IgA) في جسمك.

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