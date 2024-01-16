طفلك يرفض تناول الخضروات.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخضروات من الأطعمة الضرروية التي يحتاجها الأطفال لنموهم وتطورهم، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل الفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، يرفض البعض منهم تناولها.

في هذه التقرير، نذكر لكم أسباب رفض الأطفال تناول الخضراوات، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- تعابير وجوه الوالدين

اكتشف باحثون من جامعة أستون البريطانية أن مشاهدة الوالدين أو غيرهم وهم يعبرون عن عدم الرغبة في تناول الخضروات، يمكن أن يؤدي إلى شعور الأطفال بعدم الرغبة في تناولها أيضًا.

- عواقب سلبية

قالت دكتورة كاتي إدواردز، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن تعبير الآباء عن الاشمئزاز من الخضروات أمام أطفالهم قد يؤدي إلى رفض الأطفال لهذه الأطعمة.

- الاشمئزاز

تقول الباحثة إدواردز: "إن مشاهدة الآخرين يأكلون الخضار النيئة مع تعبيرات وجه إيجابية لا يؤدي إلى زيادة حب البالغين للخضروات أو رغبتهم في تناولها".

ويشير الباحثون إلى أن يؤدي التعبير عن الاشمئزاز أثناء تناول الطعام إلى تقليد السلوك ذاته لدى الآخرين.

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