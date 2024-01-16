ما أعراض الصداع النصفي؟.. ونصائح مهمة للتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - الصداع النصفي هواضطراب عصبي يُصيب نصف الرأس، وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.

وأوضح "تجمع القصيم الصحي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن هناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى تحفيز هذا النوع من الصداع، وتشمل:

المشروبات الغنية بالكافيين

الضغوطات العصبية والإجهاد.

الأضواء الساطعة، أو العالية.

الروائح القوية.

اضطرابات النوم.

تناول بعض الأدوية، مثل الأدوية الهرمونية.

تغيّر مفاجئ في الطقس.

تخطّي وجبات الطعام.

الجوع الشديد.

القلق.

الاكتئاب.

- ما هو الصداع النصفي؟

تقول منظمة الصحة العاليمة: "يبدأ الصداع النصفي غالبًا عند سن البلوغ، ويُصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عامًا، وتختلف حدّته بين معتدلة وشديدة".

وأوضحت أن الصداع النصفي ناتج عن تنشيط آلية عميقة في الدماغ تؤدي إلى إطلاق مواد التهابية مسببة للألم في الرأس.

- الأعراض:

صداع شديد على أحد جانبي الرأس مع الإحساس بالنبض، ويزداد سوءًا عند الحركة.

نبض حول العينين وفي الرأس.

غثيان أو قيء.

الحساسية تجاه الضوء والصوت والروائح.

ضعف في التركيز.

وعادةً ما تستمر هذه الأعراض بين 4 ساعات و3 أيام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وهناك بعض الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

مشاكل بصرية، مثل رؤية الأضواء الساطعة أو البقع العمياء.

التنميل، أو الإحساس بالوخز في اليدين.

الشعور بالدوار أو عدم التوازن.

صعوبة في التحدث.

فقدان الوعي.

وتتطور هذه الأعراض عادةً على مدار 5 دقائق تقريبًا، وتستمر لمدة تصل إلى ساعة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض الإرشادات للمصابين بالصداع النصفي.

تجنب تناول الكثير من مسكنات الألم.

اتباع نمط حياة صحي.

التقليل من استهلاك الكافيين.

الحدّ من الإجهاد والتعامل معه.

الحرص على أخذ قسطٍ كافٍ من الراحة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الابتعاد عن مُحفّزات الصداع.

عدم تصفح الهاتف قبل النوم.

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