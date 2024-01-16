«كذب الأبناء» أزمة يعيشها أبطال «وبينا ميعاد».. كيف يتغلب عليها الآباء؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شغف كبير يسيطر على متابعي مسلسل «وبينا ميعاد»، منذ موسمه الأول، واستمر مع بداية عرض الجزء الثاني خلال الأيام الماضية، إذ يحرص أفراد الأسرة على متابعة الأحداث باهتمام، نظرا لأنه عمل درامي شيق يناقش القضايا المثارة في كل البيوت وطريقة التعامل مع الأبناء في ظل المعطيات الجديدة والاختلاف الكبير في نمط حياة الأبناء.

ويحمل في طيات حلقاته كثير من القيم المفيدة ويعالج من خلال كثير من المشكلات بطريقة ذكية، وتناول المسلسل في أولى حلقاته «صفة الكذب» التي تلزم كثير من الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، ومع طرح تلك القضية سعى كثير من الآباء إلى التعمق في طريقة مواجهة ذلك السلوك.

مسلسل وبينا ميعاد

تطرقت أحداث «وبينا ميعاد» إلى مشكلة كذب الأبناء باختلاف أعمارهم للخروج من مأزق،، وحاولت «الأم» التي تجسد شخصيتها الفنانة شيرين رضا، علاج المشكلة بالتحدث معهم، وتأكيد أنه لا مجال للكذب، نظرا لأن مخاطره وأضراره أكثر من مزاياه، حتى إن نجحت الحيلة وفلت من المشكلة في إحدى المرات.

وقال الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هُن»، إنه يجب معالجة مشكلة الكذب عند الطفل بالتعامل مع تلك الأزمة بصورة صحيحة ودون ضغط مباشر، لتجنب وصول الطفل لحالة الانهيار.

أنواع الكذب عند الأطفال

كذب الخوف:

الخوف من المعاقبة على يد الآباء، هو أول ما يضطر الأبناء إلى الكذب.

كذب المخاطرة:

يكون بدافع الفضول، إذ يحاول الطفل معرفة ماذا يمكن أن يحدث جراء ذلك.

كذب لفت الانتباه:

يهدف من خلال الصغير إلى محاولة إثارة القلق والتشتت.

كذب المثالية:

نوع من أنواع الكذب للظهور، بأنه الأفضل في كل شيء، وأنه لم يخطئ أبدًا، وأن كل ما فعله لم يحدث.

كيف تعالج مشكلة الكذب عند الطفل؟

أوضح «فرويز»، خطوات التعامل مع كذب الطفل، وتتمثل في التالي:

- عندما تكتشف كذب طفلك اهدأ وحاول التحدث معه.

- تجنبي الحديث بشكل اتهامي معه.

- عزز الأمان عند طفلك بسماعه عندما يتحدث، مع الحرص على مكافأته بما يحب.

- ناقش معه النتائج السلبية لكذبه ومدى العقوبة، ليتجنب التفكير في الخطأ وتكراره.

- اعط تحذيرات بعدم الراحة، وأن ذلك عقابه كبير عند الله، وبذلك لن يتمسك بالكذب.