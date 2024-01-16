لن تتوقع ما يفعله شرب النسكافيه على معدة فارغة بجسمك.. مفأجاة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النسكافيه من المشروبات التي يبدأ الكثيرون يومهم بها، حتى أن بعضهم يشربه على معدة فارغة في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، قال إن تناول النسكافيه على معدة فارغة من أكثر العادات السيئة الصباحية بعد الاستيقاظ من النوم، وهو الأمر الذي يتسبب في التأثير على صحة الجسم بطريقة سلبية، حيث يجعل الشخص أكثر عصبية وتوترا لأنه يزيد من الكورتيزول.

توتر وقلق وإدمان

وأضاف صلاح أن تناوله على الريق يؤدي إلى تقليل هرمون السيروتونين، المسؤول عن الشعور بالسعادة والهدوء، وبالتالي يجعل الشخص عرضة للقلق والتوتر وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب، كما أنه غني بمادة الكافيين ما يجعله عرضة للإصابة بالإدمان بسبب البدء به قبل تناول الطعام، ويجعل الجسم يتطلب كميات أكبر بكثير من الكافيين.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يسبب إنقاص الوزن لأن الكافيين يتحكم في الشهية ويسيطر عليها، ويجعلك تفقد كيلوجرامات من وزنك دون رغبة منك، مشيرًا إلى أنه يسبب أيضًا اضطرابات في الجهاز الهضمي نتيجة إفراز المزيد من حمض الهيدروكلوريك الذي من الممكن أن يؤدي إلي حدوث قرحة المعدة.

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