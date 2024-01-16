كيف يمكنك شراء 10 جرامات ذهب بـ15 ألف جنيه؟.. طلبك في مكان واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتوجه أنظار السيدات إلى شراء الذهب في الوقت الحالي، وتساءلت بغضهن عن إمكانية شراء جرامات كثيرة من الذهب بقيمة 15 ألف جنيه فقط، وبحسب أسعار الذهب الحالية وارتباطه بالأحداث العالمية، فإنه لا يمكن تحقيق ذلك المطلب من محلات الصاغة التقليدية، لكن المفاجأة التي فجرها نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن السابق، خلال حديثخ لـ«هن»، أن مكانا تاريخيا في القاهرة، يُباع فيه عيار شهير منخفض السعر، ويمكنم من خلاله شراء 10 جرامات ذهب فيما فوق، بهذا المبلغ.

كم جرام ذهب بـ15 ألف جنيه؟

بحسب حديث نادي نجيب، يمكن للسيدات ومن يرغب في شراء ذهب بأسعار بسيطة، شراء عيار 9، وهو نصف عيار 18، الذي وصل سعره في محلات الصاغة اليوم إلى 2880 جنيها للجرام الواحد، في حين يباع الجرام الواحد من عيار 9 بـ1440 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على 10 جرامات ذهب من عيار 9 بـ14 ألف جنيهًا من منطقة خان الخليلي بالقاهرة، ومع إضافة المصنعية يمكن أن تصل التكلفة إلى 15 ألف، موضحا أن الذهب عيار 9 موجود لصناعة المشغولات الفرعونية أو للسواح، ومتاح في ثقافة بعض المحافظات وشرائه أمن تمامًا.

تحذير من شراء الذهب عبر الإنترنت

ومع انتشار الترويج لشراء الذهب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حذر إيهاب واصف، رئيس الذهب باتحاد الصناعات، في تصريح لـ«هن»، من شراء الذهب من أماكن غير موثوقة: «صفحات السوشيال لا تخضع للرقابة، بيفتحوها أسبوعين تلاتة ويقفلوها، وملهمش وجود، ثانياً الميزان مش مظبوط، وكمان مفيش فاتورة، بالتالي مصدرها مجهول، ويمكن تكون مسروقة، وغير خاضعة للأسواق، بالتالي اللي اشترى ميقدرش يرجع تاني، وكده يبقى خسر».