حسام موافي يشرح أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية.. اتحكم في وزنك

القاهرة - سمر حسين - صحة

حساب عدد السعرات الحرارية، يشغل كثير من السيدات والفتيات منذ دخول فصل الشتاء، خاصةً من يريدين إنقاص أوزانهن، ومتبعات الأنظمة الغذائية، لمعرفة ما يحتاجه الجسم في اليوم، لكنهن قد لا يعلمن الطريقة الصحيحة، ومعادلة التحكم في السعرات الحرارية، بحسب ما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية حساب السعرات الحرارية بالجرام

التحكم في السعرات الحرارية وحسابها، يساعد على إنقاص الوزن، إذ يمكنك من عملية السيطرة على الحرق أثناء الريجيم، إذ أوضح «موافي»، أن يتم اتباع القاعدة التالية لحسابها: «السيدة في المنزل محتاجة 1500 سعر حراري كل يوم، لأنها قليلة الحركة، لو سمنة مفرطة أكتر يبقى 1000 سعر فقط، لو بتروح الشغل ومجهود عادي 1500، لو بتعمل مجهود صعب 3500 سعر، لو زيادة في الوزن بسيطة مع مجهود 3000 سعر حراري».

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حساب السعرات الحرارية لإنقاص الوزن

أضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، أن خفض السعرات الحرارية يكون بعد معرفة احتياج للجسم أولا: «لازم التوازن بين المصادر الرئيسة للطاقة اللازمة للجسم، ونشوف المصادر المفيدة، يعني مثلًا جرام نشا يدينا 4 سعرات حرارية، وجرام بروتين 4 سعرات حرارية، لكن جرام الدهون 9 سعرات حرارية منخفضة القيمة الغذائية».

تقليل السعرات الحرارية

يقول الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، لـ«هُن»، إن إنقاص الوزن يتلخص في التحكم في السعرات وتقليلها، من خلال التالي:

- تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

- الاستغناء عن الأطعمة والمشروبات مرتفعة السعرات الحرارية.

- استبدال الطعام منخفض القيمة الغذائية.

- شرب كثير من الماء يساعد على إنقاص الوزن.

- القيام بعمل تمرينات رياضية بسيطة حتى لو في المنزل.

- ممنوع منعًا باتًا تناول الوجبات السريعة أو المشروبات الغازية.

- التقليل في تناول النشويات والدهون.

- تناول المشروبات الحمضية أيضًا يساعد على إنقاص الوزن.