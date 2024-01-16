صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته أم داخل "دولاب" ملابس طفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بأستراليا، يمكن العثور على الثعابين في أي مكان تقريبًا، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا في البلاد، حيث غالبًا ما يلاحظ السكان هذه الزواحف المخيفة الكامنة في منازلهم ومكاتبهم.

وأصيبت امرأة بالرعب بعد أن اكتشفت ثاني أفعى سامة في العالم في درج الملابس الداخلية لابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات.

ثعبان طوله 5 أقدام

وتم استدعاء صياد الثعابين الأسترالي، مارك بيلي، للإمساك بالثعبان البني الشرقي، الذي يبلغ طوله 5 أقدام من غرفة نوم الطفل الصغير، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وشارك الصياد مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على "فيسبوك"، وكتب: "ذهبت أم لإحضار بعض الملابس لابنها ووجدت بدلاً من ذلك ثعبانًا بنيًا شرقيًا كبيرًا يبلغ طوله خمسة أقدام، لقد اكتشفنا ما حدث، لقد حملت الغسيل المطوي بالأمس، وبينما كانت تأخذ الملابس من حبل الغسيل، زحفت الأفعى البنية داخلها".

زواحف خفيفة الوزن يميل الناس إلى عدم رؤيتها

وفوجئ الكثيرون على فيسبوك بأن الأم لم تلاحظ الثعبان البني وحملته مرة أخرى إلى درج الملابس الداخلية، وذكر بيلي أن هذه الزواحف خفيفة الوزن، ويميل الناس إلى عدم رؤيتها.

ووفقًا لبيانات وحدة أبحاث السم الأسترالية بجامعة ملبورن ، تمتلك الثعابين البنية الشرقية ثاني أكثر أنواع السم سمية بين جميع الثعابين البرية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب مجلة نيوزويك، يحتوي سمهم على سم عصبي قوي، والذي يشل تدريجيًا أعصاب الضحية في القلب والرئتين والحجاب الحاجز، ما يؤدي في النهاية إلى الاختناق.

وتقول وزارة البيئة والعلوم في كوينزلاند، إن هذا النوع يكون أكثر نشاطًا خلال النهار، ويمكنه أن يعض إذا تم استفزازه، هذا النوع شائع في جميع أنحاء النصف الشرقي من أستراليا وهو متوافر بشكل خاص في الأراضي الزراعية ومناطق الضواحي حيث يمكنهم العثور على فرائسهم المفضلة: الجرذان والفئران.

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