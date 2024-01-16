حيلة بسيطة تخفض استهلاك الكهرباء.. هتوفر في الفاتورة وتحافظ على الأجهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تؤدي الأوساخ والتراكمات إلى ضعف أداء الأجهزة الكهربائية، ما يسبب زيادة استهلاك الطاقة وفواتير الكهرباء، وقد تؤدي كذلك لتلف الأجهزة الكهربائية، ما يؤدي إلى استبدالها أو إصلاحها، وبالتالي إنفاق مزيد من الأموال.

فوائد تنظيف الأجهزة الكهربائية

موقع "statefoodsafety" المتخصص في الأعمال المنزلية أوضح أهمية تنظيف 3 أجهزة كهربائية لخفض فاتورة الكهرباء كما يلي:

- الثلاجة:

تعد الثلاجات والمجمدات من الأجهزة الكهربائية المهمة في المنزل، حيث تساعد على حفظ الطعام طازجًا لفترات طويلة.

تلف الأجهزة وانتشار البكتيريا بسبب الأوساخ

ويساعد تنظيف تلك الأجهزة على التخلص من الأوساخ والتراكمات التي تسبب تلفها وانتشار البكتيريا، بالإضافة إلى خفض تكاليف فاتورة الكهرباء.

- الغسالة:

يؤدي تراكم الأوساخ داخل الغسالة إلى زيادة استهلاك الطاقة، نظرًا لأن الأوساخ تجعل الأجهزة تعمل بشكل أصعب، ما يتطلب من المحرك العمل بشكل أطول.

- الفرن الكهربائي:

تسهم الدهون في سد فتحات التهوية في الفرن، ما يمنع تدفق الهواء بشكل فعال، وبالتالي يتطلب من الفرن العمل بشكل أصعب للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، ومن ثم زيادة التيار الكهربائي.

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