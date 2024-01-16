6 أعراض تكشف نقص فيتامين د في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

فيتامين د أساسي لصحة الجسم، ويؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية، مثل امتصاص الكالسيوم وبناء العظام والأسنان، وتنظيم المناعة، وخفض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول لـ"الخليج 365"، إن نقص فيتامين د غالبا يكون غير مؤلم، وقد لا تظهر عليه أي أعراض.

ولكن إذا ظهرت بعض الأعراض لنقص فيتامين د تكون كالتالي:

آلام العظام والعضلات

يعد ألم العظام والعضلات من أكثر أعراض نقص فيتامين د شيوعًا، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، خاصةً أسفل الظهر والساقين.

التعب والإرهاق

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى الشعور بالتعب والإرهاق، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ضعف العظام

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مشكلات الجلد

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشكلات الجلد، مثل جفاف الجلد وتساقط الشعر.

مشكلات المناعة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

مشكلات الوزن

يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة الوزن أو صعوبة فقدان الوزن.

كيفية الوقاية من نقص فيتامين د

التعرض لأشعة الشمس

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

تناول المكملات الغذائية

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