الحرارة الداخلية للجسم مؤشر لأمراض خطيرة.. احذري تأثيرها على المخ

القاهرة - سمر حسين - صحة

فجأة ودون مقدمات قد يشعر الشخص بسخونة شديدة وحرارة في الجسم، ويبدأ في حالة إعياء شديدة وهذيان لا يعرف سببه، وهو الأمر الذي يخاف منه الجميع بسبب شدة الشعور بالحرارة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها قد تنبع من الداخل ويكون لها آثارها الشديدة على الجسم، وهو ما يجب معرفة أعراضه لتفاديه وعلاجه.

أسباب الحرارة الداخلية للجسم

تتعدد أسباب الحرارة الداخلية للجسم بين الإصابة بعدوى ميكروبية والإصابة بالالتهابات، وهو ما عبر عنه محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ أوضح أن الإصابة ببعض الالتهابات تؤثر على حرارة الجسم: «الحرارة الداخلية هي عرض بحد ذاته وقد تحدث نوبات شديدة تؤثر على الصحة، وذلك بسبب وجود خلل وظيفي بالجسم».

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ما هي أعراض الحرارة الداخلية في الجسم؟

وبحسب «مايو كلينك»، الموقع المتخصص في الشؤون الطبية، فإن أعراض الحرارة الداخلية للجسم، قد تنجم عنها:

- التعرق الشديد.

- احمرار الوجه.

- ضعف عام في مفاصل الجسم.

- القشعريرة الشديدة والرجفة.

- الصداع.

- شدة الحرارة.

- شدة البرودة.

- الارتجاف الشديد.

هل الحرارة تؤثر على الاعصاب؟

وأكد أحمد كامل، أخصائي المخ والأعصاب، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن استثارة الأعصاب، نتيجة الحرارة الداخلية للجسم يكون لها تأثير على المخ: «الحرارة شديدة الارتفاع لها تأثير سلبي بسبب إلحاق الضرر بالدماغ وشدة الالتهابات، ونقص كمية الأكسجين التي تصل لخلايا الجسم»، وتؤثر الحرارة على دماغ الطفل بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.

كيف اتخلص من السخونة الداخلية؟

وأوضح «عز العرب»، طرق علاج سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، تتمثل في تناول الأدوية خافضة الحرارة، مثل الباراسيتامول، والعلاجات التالية:

- تبريد الجسم جيدًا.

- أخذ حمام ماء فاتر.

- ضرورة تجنب الماء البارد.

- العلاج والتخلص من الجراثيم والميكروبات.

- شرب الماء من أهم الطرق التي تساعد على خفض درجة الحرارة الداخلية للجسم.