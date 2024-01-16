«حازمة ولينة ومرحة».. كيف تتعامل ياسمين عبد العزيز مع أبنائها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامح جذابة وابتسامة ساحرة وخفة دم وبهجة، تميزت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تهافت المخرجين والمنتجين على إسناد الأدوار المختلفة إليها، إذ اشتهرت بأدوارها الفنية التي شكلت ملامح مختلفة في الفن المصري خلال السنوات الأخيرة، وعلى خطى تفوقها المهني، كان النجاح أيضا حليف حياتها الشخصية، لا سيما على مستوى الأمومة، وهو ما نلقي الضوء عليه تزامنًا مع احتفالها اليوم بعيد ميلادها الـ44.

كم عدد أولاد ياسمين عبد العزيز؟

لدى ياسمين عبد العزيز، اثنين من الأبناء، هما سيف الدين وياسمين، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي دومًا ما تحب أن تكون لهم أمًا ناجحة، إذ عبرت في لقاء سابق على قناة «CBC»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها دومًا ما تهتم بأن تقدم لهم الحياة الأفضل، فهم من كانوا بجانبها في جميع الأوقات، معلقة: «ولادي حياتي».

علاقة ياسمين عبد العزيز بابنتها

أوضحت ياسمين عبد العزيز، أن ابنتها ياسمين هي من تشاركها يومها: «دايمًا في كل مشاويري هي معايا، وفي كل حتة بتكون قبلي، وبحب أخد برأيها»، مشيرة إلى أنها أم غير متشددة وتعدل في تصرفاتها: «أنا أم لينة، لكن شديدة مش بسيب كل حاجة، لكن شايفة كل حاجة، وفي كل حتة كل الناس بيقولوا عليها شبهي في كل حاجة».

تفاصيل حياتهم

وفي مداخلة هاتفية، خلال البرنامج، قالت ابنتها ياسمين، إنها تحافظ على خصوصيتهما: «ماما حقيقي مرحة وجميلة وفي كل حاجة بتسمعنا دايمًا، وبنتناقش في كل حاجة»، متابعة: «أنا شبهها جدًا، وأنا ياسمين عبد العزيز الصغيرة».

يُذكر أن الفنانة المعروفة بأعمالها الكوميدية، لا تحب أن تنشر لابنيها صورا كثيرة، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد العوضي ليكون العون لهم، وأنه يحب ابنيها كثيرًا.