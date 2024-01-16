في 5 خطوات.. طريقة عمل شوربة الكوارع بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد شوربة الكوارع من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وترغب العديد من ربات البيوت في معرف طريقة تحضيرها بشكل جيد حتى تستمتع بمذاقها الشهي.

لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة، وذلك على خطى الشيف أميرة شنب، التي تقدم وصفات لذيذة ومناسبة لميزانية ربات البيوت.

طريقة عمل شوربة الكوارع

المقادير:

2 فرد كوارع.

ثمرة بصل كبيرة مقطعة.

عصير ثمرة ليمون.

مستكة.

حبهان.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود مطحون.

رشة كمون.

3 فصوص ثوم مهروس.

ورق لوري.

خطوات تحضير شوربة الكوارع في المنزل

الخطوة الأولى: تبدأ ربة المنزل بغسل الكوارع جيدا بالماء، ثم تنقعها باستخدام الماء والخل لمدة ربع ساعة.

الخطوة الثانية: يجب غسل الكوارع مجددا بعد تصفيتها من الماء والخل.

الخطوة الرابعة: أضيفي إلى الشوربة والكوارع البصل وورق اللوري، وضعيهم جميعا في حلة على نار متوسطة، مع أهمية التخلص من الريم وهو "الطبقة البيضاء" من سطح الشوربة.

الخطوة الخامس: أضيفي رشة من الملح والفلفل والثوم، ثم اتركي الشوربة لمدة ساعتين حتى تنضج، وبعد ذلك ضعيها في إناء واسع ويمكن إضافة شرائح الليمون إليها حسب الرغبة.

فوائد تناول شوربة الكوارع

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عربي، أخصائي التغذية، في حواره لـ«هن»، أن شوربة الكوارع تعد من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، موضحا أهمها في السطور التالية:

- تعتبر الكوارع غنية بالعناصر المهمة مثل الكالسيوم والفوسفور واليود والحديد.

- تساعد الكوارع على حماية المعدة من التقرحات والالتهابات.

- تعمل الكوارع على تحسين أداء الجهاز الهضمي والأمعاء.

- تعزز الكوارع من صحة العظام، وتقيها من هشاشة العظام وخشونة المفاصل.