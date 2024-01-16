لخفض الكوليسترول وضغط الدم.. حسام موافي يحذر من تناول الفاكهة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني عن الموعد الصحيح لتناول الفاكهة، محذرا من تناولها في توقيت معين.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدي البلد": "يجب تناول الفاكهة قبل الأكل وليس بعد الوجبات".

وتابع: "الفواكه تحتوي على فيتامين سي، وهو مادة مضادة للأكسدة".

وأضاف: "الفواكه تساعد على مكافحة البكتيريا والجراثيم وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسمنة وجميع الأمراض".

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