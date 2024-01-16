مقتل رجل على يد حماة ابنته بطريقة بشعة.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تعرض رجل للطعن حتى الموت على يد حماة ابنته بسبب نزاع على ملكية في مدينة ثين بولاية ماهاراشترا الهندية.

وألقى رجال الشرطة الهندية القبض على المتهمة وتدعى "شاجوفتابيجوم رفيق بيج" بالغة من العمر 52 عاماً بتهمة القتل، وفقا لموقع "ndtv".

وأوضحت الشرطة أن الضحية ويدعى "دستاجير ألاباكش شيخ" تعرض لطعن بسكين في حنجرته داخل غرفته.

وأشارت الشرطة إلى أن صاحب العقار اكتشف جثة الضحية البالغ من العمر 64 عاما.

وأكد الضباط أن جريمة القتل كانت بسبب نزاع على الملكية.

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