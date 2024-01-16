رجل يعود للحياة بعد وفاته.. لن تصدق ماذا حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، عاد رجل هندي يُدعي دارشان سينج برار للحياة بعد إعلان وفاته،بعد أن اصطدمت سيارة الإسعاف التي كان يُنقل بها بحفرة عميقة.

وفقًا لموقع "indiatimes"، أعلن الأطباء وفاة دارشان، ونُقل جثمانه من المستشفى إلى منزله في كارنال بالهند، حيث تجمع أقاربه للاستعداد للجنازة، ولكن عندما اصطدمت سيارة الإسعاف بالحفرة، اكتشفوا أن المُسن كان لا يزال على قيد الحياة.

حفيد الرجل يلاحظ تحرك يديه أثناء نقله للمستشفى

وذكرت عائلة برار أن حفيده الذي كان معه في سيارة الإسعاف لاحظه وهو يحرك يده، وحث السائق على نقله إلى أقرب مستشفى بعد استشعار نبضه، وأعلن الأطباء أنه على قيد الحياة.

ويتلقى مريض القلب البالغ من العمر 80 عامًا العلاج حاليًا في مستشفى في كارنال، وأشار الأطباء إلى أن حالته خطيرة.

أسرة الرجل تعتبرها معجزة

ووصفت الأسرة الحادثة بأنها معجزة وتأمل الآن في شفائه السريع.

يقول حفيد دارشان: "معجزة أن جدي عاد إلى الحياة، نأمل أن يتعافى قريبًا، هنأنا كل من اجتمع لتعزيتنا في وفاته، بفضل الله أنه يتنفس الآن، ونرجو أن يتعافى تمامًا"

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