بعد انفصالهما.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة بشأن ياسمين عبد العزيز والعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.

وفي هذا الصدد تكشف لنا خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير توقعاتها الفترة المقبلة للفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".

قالت إيمان: "ياسمين عبد العزيز سيكون لديها نجاح متوسط فى موسم رمضان 2024".

وتابعت: "سيتراجع أداء الفنان أحمد العوضي الفترة المقبلة بشكل كبير".

وأضافت: "سيكون لدى العوضي وياسمين عبد العزيز مكاسب مالية من خلال مشروعات خارج الوسط الفني".

وأشارت خبيرة الأبراج: "سوف تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز مرة أخرى للفنان أحمد العوضي".

اقرأ أيضًا:

لن تتوقع ما يفعله شرب النسكافيه على معدة فارغة بجسمك.. مفأجاة صادمة

هذا ما يحدث لجسم ودماغ المرأة عند ممارسة العلاقة الحميمية

بـ20 جنيه بس.. أرخص إفطار للعائلة هتحضريه في 5 دقايق

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته أم داخل "دولاب" ملابس طفلها