بعد انفصالهما.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة بشأن ياسمين عبد العزيز والعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.
وفي هذا الصدد تكشف لنا خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير توقعاتها الفترة المقبلة للفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".
قالت إيمان: "ياسمين عبد العزيز سيكون لديها نجاح متوسط فى موسم رمضان 2024".
وتابعت: "سيتراجع أداء الفنان أحمد العوضي الفترة المقبلة بشكل كبير".
وأضافت: "سيكون لدى العوضي وياسمين عبد العزيز مكاسب مالية من خلال مشروعات خارج الوسط الفني".
وأشارت خبيرة الأبراج: "سوف تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز مرة أخرى للفنان أحمد العوضي".
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