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بعد انفصالهما.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة بشأن ياسمين عبد العزيز والعوضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.

وفي هذا الصدد تكشف لنا خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير توقعاتها الفترة المقبلة للفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".

قالت إيمان: "ياسمين عبد العزيز سيكون لديها نجاح متوسط فى موسم رمضان 2024".

وتابعت: "سيتراجع أداء الفنان أحمد العوضي الفترة المقبلة بشكل كبير".

وأضافت: "سيكون لدى العوضي وياسمين عبد العزيز مكاسب مالية من خلال مشروعات خارج الوسط الفني".

وأشارت خبيرة الأبراج: "سوف تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز مرة أخرى للفنان أحمد العوضي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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