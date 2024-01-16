خبيرة تجميل: صابونة البقدونس تزيل التصبغات وتحفز الكولاجين بالبشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قالت مروة حمدي خبيرة تجميل البشرة، إن نبات البقدونس مفيد للبشرة والشعر بصورة كبيرة فيتم استخدامه منذ أيام الفراعنة، لأنه يعمل على تصفية البشرة وجعلها نضرة فهو يستخدم كـ«تونار» بعد الغسول وذلك عن طريق غليان البقدونس وتصفيته وأخذ قطنة ووضعها بالمياه الخاصة به ثم وضعه على الوجه.

طريقة عمل صابونة البقدونس

وأضافت «حمدي» خلال استضافتها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم ال‘علامية شيرين عفت، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن البقدونس له استخدامات عديدة ويمكن عمل صابونة منه تسمى «صابونة البقدونس» وتعمل على معالجة التصبغات والعمل على توحيد نوع البشرة وترطيب الوجه، مشيرة إلى طريقة تكوينها عن طريق وضع بقدونس مفروم و4 ملاعق كبيرة نشا وأرز مطحون ونعناع وصابون مبشور بالخلاط ثم وضعهم بقوالب ووضعه بالفريزر.

فوائد البقدونس للبشرة

وتابعت: «من فوائد صابونة البقدونس العمل على إزالة الكلف والتصبغات وتحفيز الكولاجين بالجسم والعمل على توحيد لون البشرة ويسمح استخدامه لجميع أنواع البشرة، إذا كانت البشرة مختلطة أو دهنية يمكن إضافة زيت شجرة الشاي وإذا كانت عادية يتم إضافة فيتامين e أو زيت بذور العنب لتنعيم البشرة.