قبل انفصالهما.. آخر هدية من «العوضي» لـ ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الدراما والكوميديا، استطاعت أن تكسب قلوب الجماهير وحبهم، فلا يوجد دور لعبته إلا وتركت بصمة من خلاله في عالم السينما والدراما المصرية، وبملاحمها التي مزجت بين البراءة والجرأة احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ44 مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه بعد ساعات أعلنت عن انفصالها الرسمي عن الفنان أحمد العوضي.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وقبل ساعات من إعلان الانفصال، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور لحظة احتفالها بعيد ميلادها، وهي ترتدي ثوبا باللون الأسود المشجر وتطفئ أنوار الشموع، ولكنها عادت بعدها وكتبت ما يلي: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

قصة هدية قدمها «العوضي» لياسمين عبد العزيز

وفي حين أن العديد من الفنانين غالبا يقدمون إلى زوجاتهم هدايا على شكل سيارات فارهة أو رحلة سفر إلى إحدى دول أوروبا، قرر أحمد العوضي، أن يهدي زوجته خلال احتفال سابق بعيد ميلادها أغنية من أجلها، وهي من غناء عمر كمال، وكانت آخر هدية عيد ميلاد كشف عنها الفنانان، وجاءت كلمات الأغنية كما يلي:

«بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية».