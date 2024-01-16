كيف رد أحمد العوضي على ليلى عبداللطيف بشأن انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».. بهذه الكلمات أسدلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الستار على قصة زواجها من الفنان أحمد العوضي، والتي استمرت لنحو 4 سنوات، أسمرت عن العديد من الظهور الدرامي والتليفزيوني، وحالة من الحب اعتادا الظهور بها قبل أن يفجروا المفاجأة لمتابعيهما.

حالة من الصدمة انتابت متابعو الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد إعلان الثنائي الانفصال، أعادت في أذهانهم تنبؤات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، التي توقعت انفصالهما هذا العام أو القادم على أكثر تقدير.

كيف رد أحمد العوضي على ليلى عبداللطيف حول انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز؟

«كذب المنجمون ولو صدقوا».. بهذه الكلمات رد الفنان أحمد العوضي على تنبؤات انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ أقل من شهر، وذلك في الوقت الذي صرحت فيه خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بتوقعاتها بشأن انفصالهما في بداية العام الجاري.

وقالت خبيرة الأبراج: «أرى ياسمين عبد العزيز تقترب من مرحلة الانفصال عن زوجها أحمد العوضي بشكل مفاجئ، وللأسف هذا سيحدث في 2024 أو 2025».

زواج أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجدير بالذكر أن الثنائي أعلنا زواجهما منذ 4 سنوات، وأثمر الزواج عن تعاونهما في عدد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل «اللي ملوش كبير».