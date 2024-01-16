طبيب يحذر من خطورة تأخير وجبة العشاء عن هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العشاء هو الوجبة الأخيرة من اليوم، وهي مهمة للغاية، لأنها توفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في منشور جديد عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" الموعد المناسب لتناول وجبة العشاء.

أمراض تهدد الجسم في حالة تأخير العشاء

ونصح عميد معهد القلب السابق، بضرورة الابتعاد عن تأخير موعد العشاء بعد الساعة 9 مساء".

وأوضح شعبان: "كل ساعة تأخير في تناول الطعام ليلا تزيد من احتمالية إصابة الأشخاص بأمراض القلب والمخ والأوعية الدموية، وذلك حسب دراسة أوروبية حديثة".