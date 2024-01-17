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بعد مرض بيومي فؤاد.. متى يتحول دور البرد لأزمة تنفسية؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بيومي فؤاد

، وتواصلت «الوطن» مع أسرة الفنان بيومي فؤاد، وأكد ابنه محمد بيومي فؤاد أن حالة والده الصحية تحسنت كثيرا، وقرر استئناف تصوير أعماله الفنية خلال الساعات القليلة المقبلة: «الحمد لله بقى أحسن كتير وهيرجع الشغل خلاص»، لكن يظل السؤال متى تتحول أدوار البرد لأزمة تنفسية تستحق القلق؟

متى يتحول دور البرد لأزمة تنفسية؟

وللإجابة على السؤال السابق بخصوص تحول دور البرد إلى أزمة تنفسية بعد مرض الفنان بيومي فؤاد، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هن»، إن هناك حالتين لتحول البرد لأزمة تنفسية موضحًا: «برد مريض الحساسية دا اللي بيوصل لأزمة ربوية، مريض الحساسية لما يجي له دور برد ويقلب بنزلة شعبية أو التهاب في الشعب الهوائية بيدخل في أزمة لأن البرد سواء السقعة أو البرد اللي هو الفيروس الاتنين مع بعض أكبر مثير لمريض حساسية الصدر، بعض الحالات مبيكونش لها تاريخ حساسية الصدر دور البرد يقلب بأزمة تنفسية أو نزلة شعبية ويحصل له أعراض حساسية، وفي حالات بيحصل لها أزمات تنفسية بعد أدوار البرد خصوصا الأطفال أو مرضى المناعة ومرضى الحساسية بمجرد تعرضهم لدور برد».

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علاج الأزمة التنفسية في البيت

وأوضح عضو الجمعية العامة للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«هن»، أن علاج الأزمة التنفسية، يكون عن طريق التالي:

- الجلوس بشكل مستقيم وأخذ نفس عميق.

- استخدم جهاز استنشاق الربو فورًا.

- عمل تمارين التنفس لتقليل ضيق التنفس.

- الحفاظ على استرخاء الكتفين والرقبة.

- تطور الأمر يلزمه الذهاب فورًا إلى المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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