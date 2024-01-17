مفاجأة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. ونصائح لتجنب نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتابت الأمهات حالة من القلق على أطفالهن، بسبب تقلبات الطقس على مدار اليوم الواحد، والذي يكون شتوي دافئ نهارًا وبارد ليلًا، ومع تعرض البلاد لكتل هوائية دافئة قادمة من المناطق الصحراوية، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، لذا نقدم مجموعة من النصائح للأمهات، للحفاظ على صحة أبنائهن.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

أثار الخوف الشديد لدى الأسرة، خاصةً الأمهات، تساؤلات عن كيفية التعامل مع أبنائهن، في التغير المفاجئ في درجات الحرارة، وأجاب عليه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، موضحا أن اختلاف درجات الحرارة، يؤثر على الحالة الصحية للجسم.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة

أضاف الحداد، أن اختلاف درجات الحرارة قد يؤثر على المناعة، لذلك يجب أن تحرص الأمهات مع عودة ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة، على صحة أبنائها: «تقوية جهاز المناعة يعد الحِصن المانع من الإصابة بالأمراض، ويتم ذلك من خلال الأنظمة الغذائية الصحية والمشروبات التي تحافظ على الصحة، لمنع الإصابة بالاحتقان ونزلات البرد الشديدة»، مؤكدًا أن الحرص على ارتداء الكمامة، يساهم في عدم التأثير على الرئتين.

اقرأ أيضًا: مرض خطير يصيب رئة الأطفال خلال سقوط الأمطار.. اعرفي الأعراض وطرق العلاج

كيفية مواجهة ارتفاع الحرارة في الشتاء

وأوضح أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الأطفال يكون أشد، خاصةً أصحاب المناعة الضعيفة، والمصابون بالحساسية المفرطة: «لتفادي تغيير درجات الحرارة، يجب على الأمهات، الحرص على ارتداء أطفالهن الملابس المناسبة، وتكون قطنية وفي حدود ثلاث قطع، للحفاظ على رطوبة الجسم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية».