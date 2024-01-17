فيديو صادم.. لن تتوقع ما فعله راكب طائرة مع الطيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قام أحد الركاب على متن طائرة بالاعتداء جسديًا على الطيار أثناء إعلانه تأخير الإقلاع.

وقع الحادث على متن رحلة IndiGo (6E-2175) من دلهي في الهند إلى جوا والتي تأخرت لعدة ساعات، بسبب الضباب، تم التعرف على الراكب بأنه ساهيل كاتاريا، والقبض عليه ثم أطلق سراحه بكفالة، بحسب ndtv.

في الفيديو الذي انتشر، ركض رجل يرتدي سترة صفراء فجأة من الصف الأخير بالطائرة، وضرب أنوب كومار، قائد الرحلة المساعد، الذي حل محل الطاقم السابق بسبب معايير حدود وقت الرحلة (FDT) بعد عدة ساعات من التأخير.

FDT هي لوائح لضمان رفاهية الطيارين والمضيفات من خلال فرض فترات راحة كافية وتخفيف مخاوف السلامة المتعلقة بالإرهاق.

وبعد وقت قصير من الحادث، تم إخراج الراكب من الطائرة وتسليمه إلى السلطات.

"ما علاقة الطيار أو طاقم الطائرة بالتأخير؟ لقد كانوا يقومون بعملهم فقط، اعتقلوا هذا الرجل، وضعوه على قائمة الممنوعين من السفر، انشروا صورته ". " كتب أحد المستخدمين على X، ردًا على الفيديو.

وكتب آخر: "يجب أن يتم حجز هذا الشخص بتهمة الاعتداء وكذلك وضعه على قائمة حظر الطيران، ويجب محاسبته، هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق للركاب".

ويأتي هذا الحادث على خلفية اضطرابات كبيرة في مطار دلهي، حيث تعرضت ما يصل إلى 110 رحلات جوية للتأخير وتم إلغاء 79 رحلة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24. وبلغ متوسط التأخير 50 دقيقة، ما زاد من الإحباط المتزايد لدى الركاب الذين يعانون بالفعل من اضطرابات واسعة النطاق في الرحلات الجوية.