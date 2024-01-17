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«سر كشكشة وش الرز باللبن».. 10 خطوات لتحضيره زي المحلات

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كشكشة وش الرز باللبن

ما سر كشكشة وش الرز باللبن؟ سؤال يدور في أذهان ربات المنازل، اللاتي يحاولن عمل أطباق الأرز باللبن بنكهة ومذاق المحلات.

الأرز باللبن، طبق حلو يتكون من الأرز والسكر والحليب، يُطهى حتى يصبح لدينا خليط ثقيل غني بمذاق الحليب والقشدة، ويعد من الأطباق الشائعة في الثقافة العربية، وتُعتبر لذيذة وغنية بالمكونات الغذائية.

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طريقة عمل الأرز باللبن

لتحضير الأرز باللبن، والوصول لسر «كشكشة» الوش، زي المحلات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

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مكونات الأرز باللبن:

1 كوب من الأرز.

4 أكواب من اللبن.

1/2 كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة).

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري).

مكسرات أو زبيب للتزيين (اختياري).

قشدة. 

كريمة لباني.

طريقة عمل الأرز باللبن

اشطفي الأرز جيدًا تحت الماء حتى يزول النشا.

ضعي الأرز في وعاء وأضيفي اللبن إليه.

أضيفي السكر والملح، وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي الوعاء على النار واتركي المزيج يغلي.

بمجرد الغليان، ضيفي القشدة والكريمة، وقللي الحرارة إلى مستوى منخفض واتركي الأرز يطهى لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، مع التحريك بين الحين والآخر لتجنب التصاق الأرز.

إذا كنتِ ترغبين في إضافة ماء الزهر للنكهة، يمكنك إضافته في هذه المرحلة.

عندما يصبح الأرز طريًا لينًا ويمتص اللبن، قدميه في طبق التقديم.

زيني الأرز بالمكسرات أو الزبيب إذا رغبتِ.

قومي بوضعها على الفور في الثلاجة، حتى ينكمش الوجه سريعًا من الحرارة. 

تمتعي بتناول الأرز باللبن كوجبة لذيذة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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