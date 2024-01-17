لهذا السبب يرفض وائل الجسار دخول ابنته الوسط الفني.. ماهو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الفنانين والفنانات يتوراث أبنائهم موهبة الفن أو الغناء، ومن ثم يعملمون في هذا المجال حتى وإن كانت أعمارهم صغيرة، وعلى الرغم من أن الفنان «الجسار» لديه الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، إلا أنه رفض تماما دخول ابنته هذا المجال، وفقا لما ذكره موقع «العربية».

سبب منع وائل الجسار ابنته من الفن

أوضح المغني اللبناني وائل جسار، الذي يعشقه عدد كبير من الجمهور بسبب أغانيه المميزة، أنه يرفض أن تنشغل ابنته «مارلين» بعالم الفن، وذلك على الرغم من أدائها المميز في الغناء، مشيرا في مكالمة هاتفية سابقة مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي عرض على شاشة «CBC»، أن سبب رفض ابنته دخولها مجال الغناء، جاء في المقام الأول نتيجة خوفه على صحتها، موضحا حبه الشديد للفن المصري وأصوات المغنين.

وتابع «جسار» حديثه بشأن رفضه دخول «مارلين» إلى مجال الغناء، قائلا: إن الفن على الرغم من معرفة قدره الكبير في الحياة بشكل عام، إلا أنه يسبب الضغط والتعب الشديد الذي لا يناسب الفتيات خاصة الصغيرات منهن، وفقا لما ذكره: «بصراحة أنا رافض فكرة بنتي تخوض تجربة الغناء، لأن الفن بالنسبة للبنات متعب أوي وأنا شاب وتعبت أوي لحد ما وصلت للمرحلة دي ولسه عندي كتير أنا عايزها تكون دكتورة».

معلومات عن ابنة وائل الجسار

- تدعى مارلين الجسار.

- تبلغ من العمر 16 عاما.

- لديها موهبة توراثتها عن والدها وهي «الغناء».

- تفضل الغناء باللغة الإنجليزية.

- شاركت مارلين والدها الفنان وائل الجسار فى كليب سابق بأغنية «استقالة حبي»، الذي جرى طرحه عام 2017.