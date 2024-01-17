بمكون واحد فقط تخلص من ضغط الدم المرتفع.. ما علاقة الفلفل الأسود؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الفلفل الأسود المطحون من التوابل الغنية بالكثير من الفوائد، وله استخدامات متعددة في المطبخ كونه أحد أهم بهارات الطعام، وفي الساعات الماضية انتشرت فوائده بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع؛ وهو ما أشارت إليه مجلة علم أدوية القلب والأوعية الدموية، في دراسة أكدت أن مركب شهير موجود في الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

علاقة الفلفل الأسود بعلاج ضغط الدم

وفقًا لما نشره موقع «doctor» البريطاني، نقلا عن مجلة علم أدوية القلب والأوعية الدموية، يعتبر الفلفل الأسود من الأشياء المهمة لمرضى الضغط، حيث يحتوي مركب البيبيرين الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ويحدث ذلك من خلال رش الفلفل الأسود على الأطعمة والسلطة للحصول على الفوائد.

وبحسب أخصائية التغذية الهندية سويدال، فإن هناك أساليب غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم مثل نظام DASH الغذائي، الذي يتضمن اتباع نظام غذائي نموذجي منخفض الصوديوم وعالي الألياف، يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

حقيقة استخدام الفلفل الاسود لعلاج الضغط

وتعليقا على علاقة الفلفل الأسود بعلاج ضغط الدم قال مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية لـ«هن» إن الفلفل الأسود له الكثير من الفوائد، لكنه لا يعالج ضغط الدم: الفلفل الأسود له فوائد كثيرة لاحتواءه على زيوت طيارة «طاردة للديدان، مطهر معوى، طارد للغازات، منظف طبيعى للقولون، ومنشط للمناعة» لكنه لا يساعد على خفض ضغط الدم.