4 طرق مضمونة لتخزين الليمون في الثلاجة.. هيفضل فريش لمدة سنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الليمون من الحمضيات المفيدة للجسم، ويدخل في إعداد كثير من الأطعمة المختلفة، كما يمكن تناوله كعصير، فضلا عن تعدد استخدامات قشوره، وترغب كثير من ربات البيوت في معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه في المنزل لاستخدامه فيما بعد.

ونستعرض أفضل طريقة لتخزين الليمون في المنزل لفترة طويلة، دون أن يفسد بسرعة، حتى تحتفظ به ربة المنزل وتسخدمه في غير مواسمه خلال السنة، على طريقة الشيف الشربيني.

طرق تخزين الليمون في المنزل

أولا:

لكي تخزن ربة المنزل الليمون في البيت، يجب أن تبدأ بغسل الكمية التي ترغب في تخزينها، وتضعه سليم في أكياس من البلاستيك، مع الاهتمام بإفراغ الهواء جيدا حتى لا يفسد مع مرور الوقت وغلقه بإحكام.

ثانيًا:

في هذه الطريقة نتبع أيضا غسل الليمون وإحضار برطمان، والتأكد من تنظيفه مع إضافة كمية مناسبة من الماء وإضافة الليمون إليه، يمكن اتباع هذه الخطوة عند الرغبة في استخدام الكمية المحفوظة باستمرار.

ثالثُا:

في حال كانت ربة المنزل ترغب في تخزين الليمون لمدة طويلة، فإنه من الضروري لف الليمون بورق الزبدة، ثم وضعه في علبة من البلاستيك، مع إحكام إغلاقه جيدا وتركه في الفريزر.

رابعا:

يمكن لربة المنزل حفظ الليمون في أكياس النايلون، لكن تتبع هذه الطريقة عندما ترغب في استخدامه في فترة قريبة.

مدة تخزين الليمون في الثلاجة

يمكن لربة المنزل حفظ الليمون في الثلاجة من شهر إلى 6 أشهر، ولكي تتمكن من تخزينه لأكثر من ذلك عليها اتباع الطريقة التالية:

- تحضير كمية من الليمون الطازج.

- اجلبي ورق أبيض لكي يساعد على حفظ الليمون، ثم لفه جيدا وتجفيفه قبل ذلك، ما يساهم في الحفاظ عليه لمدة طويلة دون أن يفسد.