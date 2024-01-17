حسام موافي يكشف طرق التغلب على جوع الشتاء.. «اقنع مخك هتشبع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الأطعمة شيء أساسي خلال الحياة اليومية، وأثناء فصل الشتاء تحديدا رغبة في الشعور بالدفء مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، وتظل النساء تبحث عن طرق التغلب على جوع الشتاء، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، خاصةً خلال اتباع نظاما غذائيا، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تسيطر على جوعك في الشتاء؟

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك طرق للتغلب على جوع الشتاء، أولها السيطرة على عصب المعدة: «لازم تاكل وأنت مقتنع من مخك على الشبع، من غير ما تزود في تناول الطعام، لأن الشبع بعد الامتلاء بيكون خطر، وبكده هتسيطر على الجوع، ولما تاكل كمان على قدك هتخس».

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التخلص من الجوع الوهمي

وأشار إلى أن الطريقة الثانية من أجل التغلب على جوع الشتاء، هي تناول وجبات صحية على مدار اليوم: «الطريقة إنك تاكل، وتستنى شوية الأكل ينزل في نهاية الأمعاء، وتقسم الوجبات على اليوم مع كل الصلوات»، مؤكدًا أن تجنبًا للتعرض لأزمات صحية، يجب أن تكون الوجبات متضمنة السعرات الحرارية للجسم.

أطعمة التغلب على جوع الشتاء

فيما أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنّ جوع الشتاء ينبع من قلة الحركة والرغبة في الدفء والإصابة بالجفاف، وهناك أطعمة للقضاء على جوع الشتاء، تتضمن التالي:

- الخضراوات ذات الأوراق الداكنة تساهم في حماية الجسم من الزيادة غير الطبيعية.

- الأطعمة من الزبادي والخبز المخمر تعمل على إنقاص الوزن بصورة صحية.

- تناول الأكلات ذات السعرات الحرارية تساعد على سد الشهية، منها تناول الفاكهة.

- البذور الصحية من بذور الكتان والشيا للتنحيف تعمل على تقليل السمنة، وتنظم الكوليسترول في الدم، كما تعمل على المحافظة على صحة القلب.

- تعويض الجسم عن الجفاف بشرب المياه.