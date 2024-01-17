انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. استشاري نفسي يكشف سبب الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت مساء أمس الثلاثاء الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين منشور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خبر انفصالها، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أسباب زيادة حالات الطلاق الفترة الماضية، وفقا لما كشفه الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

-نجوم الفن أصحاب مزاج متقلب ويميلون إلى اتخاذ قرارات متسرعة ومفاجئة في حياتهم الشخصية.

- حب بعض الفنانين والفنانات تصدر الترند.

-اختلافات في وجهات النظر حول مواضيع معينة.

-الغيرة الفنية تجعل الحياة بين الزوجين مستحيلة.

-تدخل الأشخاص الآخرين بينهما، قد يؤدي إلى وقوع مشكلات.

-أحيانا يحدث الانفصال والطلاق بشكل مفاجئ دون أسباب.

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