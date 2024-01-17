6 زيجات في حياة حسين فهمي.. «الدنجوان أصبح عازبا» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنوعت زيجات الفنان حسين فهمي، بين ارتباط مفاجئ، وزواج لمدة أعوام قليلة، وانفصال غير متوقع، كان هذا نابعًا من الغيرة والخلافات العائلية، وسواء كان الزواج بشخصية من داخل الوسط الفني أو من خارجه، انتهت جميعها بالانفصال، ليكتب على «دنجوان السينما المصرية»، العزوبية بعد 6 زيجات.

زواج حسين فهمي

لم يعرف سببًا لفشل زيجاته، لكنه عبر خلال إحدى اللقاءات له، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أن زواجه أكثر من مرة كان حقيقيًا، ولكنه ينتهي بسبب المعجبات: «اتجوزت أكتر من مرة، مكنتش بقابل مشاكل أبدًا، رغم أني كنت فتى أحلام الجميع، لكن زوجاتي هما إللي كانوا بيغيروا»، فكان يشفق عليهن، إذ أن تميزه بملامح أوروبية وأصول شركسية، سببًا في فشل زيجاته، منذ ظهوره الأول في فيلم دلال المصرية عام 1970.

عدد زوجات حسين فهمي

الزوجة الأولى لحسين فهمي نائلة محمود ارتبط بها وهو شاب، خلال فترة دراسته في أمريكا، كانت في بدايات حياة الدنجوان الفنية، وأنجب منها نيرة ومحمود، ولكن لم تسلط عليها الأضواء، بسبب أنها كانت في أول حياته، وهو يدرس الإخراج.

زواج حسين فهمي من ميرفت أمين

التقا معًا في عدد كبير من الأعمال الفنية، وكانا من الثنائيات التي أحبها الجمهور على الشاشة، وظهر هذا في قصة حبهما، حتى تكللت بالزواج عام 1974، لتكون أطول الزيجات في حياته، إذ استمرت 12 عامًا، حتى أنجبا ابنتهما منة الله، وانفصلا عام 1986.

الزوجة الثالثة في حياته

الزوجة الثالثة في حياة حسين فهمي، كانت من خارج الوسط الفني، السيدة نينا، كانت ابنة سفير سابق، ولكن زواجهم لم يدم طويلًا، كان عدد أشهر قليلة، وانتهت في صمت، بعيدًا عن الأضواء، ولم يتنشر عنهما الكثير.

زواج حسين فهمي من هالة فتحي

كانت رابع زوجات الفنان حسين فهمي، خلال فترة ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت خبيرة شهيرة في مجال الحاسوب، ولم تعلن أسباب الطلاق، ورفض الحديث عن الأسباب.

حسين فهمي ولقاء سويدان

من أشهر زيجات فهمي، الزيجة الخامسة وارتبط بها لمدة 5 أعوام، إذ بدأ الإعجاب المتبادل بين الطرفين بعد عرض مسرحية زكي في الوزارة، ليعلن ارتباطه رسميًا بها، عام 2007 وانفصل عنها عام 2012، لما ارتبط بهم من الشائعات.

رنا القصيبي

كانت أخر زيجاته ارتبط بها لمدة 3 أعوام، هي سيدة أعمال سعودية وانتهى زواجها في قضية، أنها لا ترغب في استمرار الحياة بينهما، ورافضة كل محاولات الصلح بينهما.