خطأ قد يؤدي إلى الوفاة أثناء الاستحمام.. احذروا هذا "القاتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في الطقس البارد، نلجأ إلى الاستحمام بالماء الساخن، لكن هناك خطأ قد يحدث أثناء ذلك يجب الحذر منه، لأنه قد سؤدي إلى الوفاة.

وأثناء الاستحمام بالماء الساخن، قد يسبب استنشاق كمية كبيرة من بخار الماء مخاطر صحية عديدة تصل إلى الوفاة، نتيجة تراكم غاز أكسيد الكربون الذي يتسرب في مجرى الدم.

وبحسب موقع timesofindia، يسبب تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام صعوبة في التنفس، وخاصة إذا زادت المدة عن 20 دقيقة، كما أن البخار المتصاعد والرطوبة وعدم التهوية تؤثر على كمية الأكسجين التي تصل للدماغ.

وهنا تحدث المشكلة، إذ أن نقص الأكسجين الواصل للدماغ يسبب الاختناق، السكتة الدماغية، السكتة القلبية، وتتفاوت أعراضه بين خفيفة مثل فقدان الذاكرة المؤقت، أو حدوث مشاكل في الحركة، وقد يصل إلى بعض الحالات الخطيرة مثل الوفاة.

- أضرار بخار الماء

تتفتح الأوعية الدموية بسبب استنشاق بخار الماء، ما يسبب الشعور بضيق في التنفس، وعدم التوازن والغثيان، وحدوث خلل بالقلب ووظائف المخ.

الماء الساخن يؤدي إلى تبخر الماء سريعا، وتبدأ المواد الكيمائية في التسرب إلى مجرى الدم، حيث يتفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأمونيا، ما يسبب تهيجا في الجهاز التنفسي.

حدوث تشنجات وانقباض عضلات الجهاز التنفسي، وذلك بسبب قلة نسبة الأكسجين في المخ.

تتورم الأغشية المخاطية بالأنف، نتيجة استنشاق البخار بكمية كبيرة، ما يؤدي لضيق الشعب الهوائية.

إذا لم يتم عمل الإسعافات الأولية، يتسبب في حدوث إغماء، نتيجة عدم وصول الأكسجين نهائيا للدم، وقد يسبب الوفاة.

- نصائح مهمة لتجنب الوفاة بسبب استنشاق كثير من بخار الماء، بحسب ما جاء في موقع healthline.

الحرص على وجود تهوية جيدة داخل الحمام.

عدم غلق باب غرفة الحمام بشكل كامل.

عدم الوصول بالمياه لدرجة الغليان حتى لا يتصاعد البخار.

في حالة الشعور بصفير عند التنفس أو أعراض مثل ألم في الصدر، تحول لون الجلد إلى الأزرق، الدوخة، الصداع، عدم التحكم في التنفس بشكل سريع، يرجى طلب المساعدة الطبية فورا.

عدم الإطالة عند الاستحمام بماء شديد السخونة.

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