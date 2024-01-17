الامارات | أسباب عدم التئام الجروح.. هذه الحالات تستدعي القلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية في ألمانيا بأن عدم تماثل الجروح للشفاء له أسباب عدة منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة لعدم تماثل الجروح للشفاء تكمن في الاحتكاك مع الملابس والتعرض لأشعة الشمس والخدش والصدمات.

كما قد يرجع عدم تماثل الجروح للشفاء إلى أسباب خطيرة مثل داء السكري والأمراض، التي تؤثر بالسلب على سريان الدم مثل قصور الأوردة الدموية، وكذلك الأمراض، التي تُضعف جهاز المناعة كأمراض المناعة الذاتية.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية: عدم تماثل الجرح للشفاء لمدة تزيد على ثمانية أسابيع؛ إذ يكون الجرح حينئذ مزمناً، أن يكون سبب الجرح حيواناً (خطر كبير للإصابة بالعدوى)، نزيف الجرح بغزارة ولا يمكن وقف النزيف، دخول تراب إلى الجرح ولا يمكن إزالته، أن يكون نابضاً أو أحمر أو متقيحاً أو مؤلماً، أن يكون كبيراً أو عميقاً، لا توجد حماية تطعيمية ضد التيتانوس، أن يكون بالقرب من العينين أو في المنطقة التناسلية، والمعاناة من الحمى.