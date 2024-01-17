سر بكاء طالب بعد تخرجه في كلية الطب.. ماذا فعلت والدته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد سنوات من الدراسة والاعتكاف على الكتب والمواد العلمية الصعبة، ينتظر كل طالب أن تنتهي رحلته التعليمية بالنجاح والتفوق، ليدخل الفرحة على قلب عائلته، خاصة إذا كان في إحدى الكليات الطبية التي تحتاج إلى مجهود أكبر عن غيرها من الكليات.

بكاء طالب جامعي لحظة تخرجه

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اتصال طالب مصري بوالدته ليخبرها بأنه تخرج أخيرا في كلية الطب وأنهى دراسته التي كان يبذل فيها قصارى جهده.

وظهر الطالب الجامعي بكلية الطب في المقطع وهو غير قادر على تمالك دموعه بينما يوجه رسالة شكر إلى والدته التي أفنت حياتها من أجل الاعتناء به، كما ذكر أنها قدمت له الدعم الكبير وأصرت على أن يكمل دراسة الطب على الرغم من خوفه الشديد منها وفقا له: «ألو يا ماما أنا اتخرجت، شكرا ليكي على كل حاجة عملتيها معايا، بينما تابعت والدته تجيب عليه، ألف مبروك يا حبيي، يا رب أشوفك دكتور كبير أو بروفسور».

ذكريات الطالب الجامعي خلال فترة دراسته

ذكر طالب الطب في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، خلال حديثه لوالدته قائلا: «فاكرة يا ماما أول لما جيت أدخل الجامعة وكنت خايف ليحصلك زي محصل لبابا، وقولتيلي خش ومتخافش أنا في ضهرك ولو حصلي حاجة ربنا معاك، شكرا إنك وافيتي بوعدك معايا، شكرا لبابا كمان» فيما تابعت والدته قائلة: «إنت يحبيبي تعبت جدا عشان توصل لحلمك، وبابا أكيد فخور بيك إنك بقيت دكتور»، فيما تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، داعين للشاب بالنجاح في حياته وأن يبارك الله له في والدته وصحتها.