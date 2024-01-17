أغرب من الخيال.. قرد يسرق آيفون رجل ويعيده بعد "صفقة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خطر مواجهة القرود شائع في المدن الهندية مثل ماثورا وفريندافان.

وكانت هناك عدة حوادث حيث قامت القرود بخطف المتعلقات الشخصية للأشخاص ويجب استدراجها أو رشوتها لإعادتها.

وفي حادثة مماثلة، سرق قرد جهاز iPhone الخاص برجل في فريندافان، وما حدث بعد ذلك كان مسليًا للغاية، بحسب ndtv.

يدعي مقطع فيديو تمت مشاركته على انستجرام، أن الحادث وقع في فريندافان في 6 يناير.

ويبدأ الفيديو ليظهر قردين يجلسان فوق هيكل، ويحمل أحدهما هاتف iPhone باهظ الثمن.

وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية حشد من الناس يتجمعون حولهم، محاولين مساعدة الرجل في استعادة هاتفه من القرد.

لقد عقدوا صفقة مع القرد من خلال رمي علبة عصير عليه، بمجرد أن يمسك القرد بالمشروب، يسقط الهاتف بسرعة، ليلتقط شخص الهاتف.

تمت مشاركة مقطع فيديو لهذه الحادثة على Instagram بواسطة المستخدم Vikas مع تسمية توضيحية تقول "قرود فريندافان". يباع الآيفون بفروتي واحدة."

وأثار الفيديو حالة من التسلية والمرح على الإنترنت، حيث قال الكثيرون إن القرود أصبحت ذكية للغاية لأنها تعلمت سرقة الهواتف والنظارات للتفاوض معهم للحصول على الطعام، كما شارك العديد منهم تجارب مماثلة.

وكتب أحد المستخدمين: "هذا ما يسمى بنظام المقايضة"، وقال آخر: "القرود لديها أفكار جديدة حول كيفية الحصول على الطعام"، وقال ثالث: "الصفقة هي معرفة كيفية تبادل شيء يحبه القرد". '

وأضاف رابع: "إن قرود فريندافان هي أفضل التجار"، وقد أطلق عليهم البعض لقب "المتآمرين" و"المحترفين".

وقبل بضعة أشهر، وقعت حادثة مماثلة في بالي عندما أعاد قرد هاتف امرأة فقط بعد أن قدمت له ثمرتين من الفاكهة.

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