أعراض يتجاهلها الرجال.. علامتان تشيران إلى الإصابة بسرطان الخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الخصية من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ولكن لسوء الحظ، ورغم ذلك فإن كثيرًا منهم يتجاهلون أعراضه التحذيرية، ما يقلل من فرص شفائهم.

ووفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الأمريكية، توجد 3 علامات يتجاهلها الكثير من الرجال تدل على إصابتهم بسرطان الخصية.

كتلة أو تورم في الخصية

وجود كتلة أو تورم في جزء من خصية واحدة من أكثر أعراض سرطان الخصية شيوعًا، وقد تكون صغيرة جدًا، مثل حبة البازلاء وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ أيضًا اختلافًا غير عادي بين الخصيتين.

- الألم في الخصية أو كيس الصفن

الألم الحاد في الخصية أو كيس الصفن من أولى علامات سرطان الخصية، ويحدث هذا في واحد من كل خمسة رجال، أي ما يعادل نسبة 20%.

أعراض أخرى لسرطان الخصية

وتوجد بعض الأعراض الأقل شيوعًا المرتبطة بهذه الحالة، خاصة إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية

إذا انتشر سرطان الخصية إلى الغدد الليمفاوية، تلاحظ وجود كتل في أجزاء أخرى من الجسم، مثل:

حول عظمة الترقوة

الرقبة.

الإبط.

البطن.

- إذا انتشر السرطان إلى الرئتين

نادرًا ينتشر هذا السرطان إلى أعضاء أخرى في الجسم، ولكن إذا انتشر إلى الرئتين، تُصاب بالسعال أو تشعر بضيق التنفس.

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