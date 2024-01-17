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أكبر عارضة أزياء تتصدر أغلفة المجلات.. عمرها 92 عاما وتعمل منذ 79 سنة

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كتب: هن -

07:56 م | الأربعاء 17 يناير 2024

أكبر عارضة أزياء في العالم

حظيت عارضة الأزياء كارمن ديل أوريفيتشي البالغة من العمر 92 عاما اهتمام الجمهور والعالم بسبب استمرارها في العمل حتى الآن رغم كبر سنها، حيث يعد من الصعب الاستمرار في العمل بعد سن معين، إلا أن عارضة الأزياء كارمن ديل أوريفيتشي حطمت هذه الفكرة بشكل كبير وأثبتت للعالم أن العمر مجرد رقم.

أكبر عارضة أزياء في العالم

ولدت كارمن في مدينة نيويورك في 3 يونيو 1931. وأصبحت عارضة أزياء في سن 13 عامًا، وعندما بلغت الخامسة عشرة من عمرها وقعت عقدًا مع مجلة «فوج» مقابل 7.50 دولارًا في الساعة وأصبحت عارضة الأزياء المفضلة للمصور «إروين بلومنفيلد» الذي صور غلافها الأول لمجلة فوغ في عام 1946، وفقًا لما نشره صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كارمن ديل أوريفيتشي عانت كثيرا في طفولتها لأن عائلتها كانت غير مقتدرة ماديا كما أنها كانت تعاني من سوء التغذية مما جعل المصورين يقومون بحشو المنحنيات بالمناديل لتثبيت الفساتين عليها لأنها كانت نحيفة للغايه، كما أن عملها كعارضة أزياء كان لا يكفي نفقاتها هي ووالدتها لذلك كانتا تعملان معا في الخياطة أيضًا.

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التقاعد والعودة إلى عرض الأزياء

تزوجت كارمن في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وأنجبت ابنة واحدة واستغل زوجها حياتها المهنية، استغلها عن طريق تحصيل شيكات وكالة عرض الأزياء الخاصة بها وأعطاها 50 دولار فقط من أرباحها، وانفصلت عنه في عام 1958، وتزوجت بعد ذلك من مصور الذي يدعى «ريتشارد هيمان» وتركها بعد أن قررت اعتزال عرض الأزياء في عام 1958.

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وبعد نحو 20 عامًا بعيدًا عن الأضواء عادت كارمن إلى صناعة الأزياء في عام 1978 بسبب وضعها المادي الغير مستقر وبعد سنوات قليلة ظهرت كارمن على أغلفة مجلات الموضة وفي الحملات الإعلانية وتسلقت منصة عرض الأزياء لمختلف ماركات الأزياء.

وفي العام الماضي ظهرت كارمن على غلاف مجلة فوغ تشيكوسلوفاكيا عن عمر يناهز 92 عاما باعتبارها أكبر عارضة أزياء في العالم لتثبت للعالم أن العمر مجرد رقم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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