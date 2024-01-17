معلومات عن إصابة الفنان فادي خفاجة بعد تعرضه لحادث سير.. هل تترك أثرا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن على متابعي الفنان فادي خفاجة، أحد أبطال مسلسل «يوميات ونيس»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصابته بارتجاج في المخ، إثر تعرضه لحادث سير، ليخضع للفحوصات الطبية والعلاج، وبالفعل تمت السيطرة على حالته قبل أن تسوء، ليدعو له محبيه بالشفاء العاجل.

وكان فادي خفاجة قد تعرض لحادث، أثناء سيره بسيارته، أثناء تصوير بث مباشر «لايف» على تطبيق «تيك توك»، ونقل إلى المستشفى، بعد إصابته بارتجاج في المخ، إلا أنه خرج منذ قليل، ليستكمل علاجه في المنزل، على أن يظل تحت الملاحظة الطبية، حتى يتعافى تمامًا.

بعد إصابة فادي خفاجة.. تأثير ارتجاج المخ

يقول الدكتور مصطفى عباس استشاري مخ وأعصاب، في تصريح لـ«هن»، إن الإصابة بارتجاج المخ بعد التعرض لحادث شيء طبيعي جدًا، ولا يسبب آثارا سلبية على المخ، بل يتم علاجه بسهوله، ويعود الشخص كما كان، قائلًا: «ارتجاج المخ ده حاجة عادية، ووارد جدًا تحصل بعد الحادثة، وفي الغالب مش بيسيب أثر»، موضحا أن الارتجاج في المخ يختلف عن النزيف، الذي يضغط على خلايا ومراكز المخ، لذا يصعب علاجه.

ماذا يعني نزيف المخ؟

كان الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، قد شرح خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نزيف المخ قد يحدث في 3 مستويات، الأول بين العظام وغشاء الجلد، وقد يحدث النزيف بينهما، وهو أقل الحالات خطورة، وقد يصاب به مرضى القلب نتيجة تجمع دموي، تحت غشاء يسمى الملتحمة، ونسبة الوفيات في هذه الحالة صفر في المية، لأنها حالة سهلة يمكن السيطرة عليها، من خلال إجراء جراحة بسيطة في العظام، وهناك حالات أخطر من ذلك، قد تأخذ وقتًا حتى يطيب المريض.