هذا المكان مسموح فيه بالبحث عن الذهب.. إنت وحظك

محمد اسماعيل - القاهرة - مهمة التنقيب عن أي شئ ثمين شاقة ومكلفة بل قد تصل إلى حد الخطورة، إضافة إلى أنها تحتاج إلى موارد هائلة، غير أنها –في الأغلب- ممنوعة ومجرمة من قبل حكومات الدول عبر العالم.

لكن هل تعلم أن هناك دولة مسموح فيها بالبحث عن الذهب من قبل المواطنين؟.

وبحسب موقعي msgbcoilgasandpower، و dw، فإن موريتانيا، الدولة التي تقع في إفريقيا، تمنح ترخيص البحث عن الذهب لمواطنيها، منذ 2016، من أجل حصد الفوائد المرجوة منه.

ولدى موريتانيا موارد طبيعية في عدة مناطق، تتمثل في امتلاك المعادن الثمينة مثل الحديد والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها.

وتمتلك موريتانيا مناطق للتنقيب عن "الذهب الأهلي"، حيث تعلن السلطات الموريتانية بين فترة وأخرى عن فتح مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.

هذه المنطقة ممنوعة

وفي عام 2022، أبعدت السلطات الموريتانية المواطنين الذين ينقبون عن الذهب عن المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، حفاظا على أرواحهم، إذ أنها منطقة عازلة عن المغرب، البلد الجار.

قرار إبعاد المنقبين الموريتانيين عن الذهب من المنطقة العازلة، جاء لمنعهم من التوغل خارج الأراضي الموريتانية في ظل الصرامة التي يتعامل بها الجيش المغربي مع أي تحرك بشري في المنطقة.

قانون لتنظيم التنقيب عن الذهب

في 2022، صدقت الحكومة الموريتانية، على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب.