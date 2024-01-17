يشبه أفلام الرعب.. اصطياد وحش طوله تسع أقدام وأسنانه كالمسامير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في حادثة غريبة، تم اصطياد وحش بحري شبيه بالثعبان يبلغ طوله 9 أقدام وله أسنان حادة وبارزة، قُبالة سواحل نيو ساوث ويلز بأستراليا، أثار حيرة الصياد الذي اصطاده، وهو صياد مخضرم يدعى جيسون مويس.

وصف المخلوق

ووفقا لما جاء في "dailystar"، فإن جيسون مويس كان يصطاد في مصب نهر في جنوب شرق أستراليا عندما عُثر على المخلوق، وكان المخلوق طويلا ونحيفا، وله جلد بني غامق، وأسنان حادة تشبه المسامير الملتوية.

كما كتب جيسون مويس على حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا إنها فكرة جديدة بالنسبة لي، وأنا أمارس الصيد التجاري منذ 50 عاما، ومتأكد تماما من أن هذا المخلوق الشبيه بالثعبان هو ثعبان البحر، لكن لا أعرف نوعه.

تعليقات رواد مواقع التواصل على الصور

وجاءت تعليقات رواد السوشيال على الصور كالتالي: "لم أر شيئا كهذا من قبل"، وعلّق آخر: "إنه ليس ثعبان البحر، وتبدو الأسنان وكأنها نوع من ثعبان البحر موراي"، وعلق ثالث: "اقطع الخط واتركه، إنه يبدو شريرا"، كما علق رجل يدعى إيل ماكفيرجسون ردا على مويس: "هذا فيلم رعب".

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