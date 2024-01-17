واقعة صادمة - رجل يمشي عاريا في عز النهار بالجوارب فقط.. لن تصدق ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في واقعة غريبة من نوعها، ألقت رجال الشرطة القبض على رجل يمشي عاريا بشارع ويست برات في جنوب غرب بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما جاء في موقع "ديلي ستار"، فإن ورسوم جيبرتساديك، البالغ 37 عاما، أصيب برصاصة في ساقه من رجال الشرطة بعد أن ألقى برازا ورفع سكينا على رجال الشرطة الذين حاولوا مواجهته لأنه كان يسير في أحد شوارع بالتيمور وهو يرتدي زوجا فقط من الجوارب.

يبب غريب للقبض على الرجل

وتقول التقارير إنه ألقى البراز على رجال الشرطة، بعد أن طاردوه أثناء دخوله أحد المتاجر، وهو عار، يرتدي زوجا فقط من الجوارب.

وبعد ذلك تتبعه رجال الشرطة، ما أجبرهم على إطلاق النار عليه لأنه كان يحمل سكينا بيده، ولكن تمكن الشرطي من إبعاد السلاح، لكنه أصيب بجرح طفيف أثناء الحادث، وظل في مكانه حتى وصول المساعدة.

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