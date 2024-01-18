بـ10 جنيه بس.. طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة زي المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب كثير من الأمهات في تجديد وصفات المطبخ وتقديمها لأطفالها سواء بوجبة الإفطار أو الغداء، وتعتبر البطاطس من العناصر المتوفرة لدى جميع ربات البيوت، ويمكن من خلالها تحضير وجبة خفيفة منها كرات البطاطس المقرمشة.

ونستعرض أسهل الخطوات لعمل كرات البطاطس المقرمشة في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على أد الإيد».

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة

المكونات:

½ كيلو بطاطس مهروسة.

¼ كوب زبدة ذائبة.

¼ كوب كزبرة خضراء المفرومة.

بيضتين.

صفار 3 بيضات.

فلفل أسود.

ملح.

بقسماط.

خطوات تحضير كرات البطاطس المقرمشة

الخطوة الأولى: جلب إناء واسع ووضع فيه البطاطس المهروسة، مع إضافة الزبدة، الملح، الفلفل، وصفار البيض.

الخطوة الثانية: مزج المكونات جيدا، ثم إضافة لكزبرة،

الخطوة الثالثة: تشكيل الخليط في شكل كرات دائرية حسب الرغبة.

الخطوة الرابعة: احضري وعاء وضعي فبه البيض، واجلبي آخر مختلف لوضع البقسماط المطحون، وبعد ذلك اغمسي الكرات في الوعائين.

الخطوة الخامسة: ضعي الكرات في الزيت المغلي، وارفعيها عندما يصبح لونها ذهبي، ثم اخرجيها على مناديل ورقية لامتصاص الزيوت.