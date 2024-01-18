دراسة تحذر من تناول الفياجرا مع مسكنات الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة من أن تناول عقار الفياجرا مع أدوية آلام الصدر الشائعة قد يكون مميتا، وتعمل أدوية النترات عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ما يسمح بمرور المزيد من الدم عبرها.

كما تعمل أدوية النترات عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ما يسمح لمزيد من الأوكسجين والمواد المغذية بالوصول إلى القلب، ويتم وصفها للأشخاص الذين يعانون من آلام في الصدر.

ولطالما نصح الأطباء بعدم تناول النترات مثل Nitrostat مع عقار الفياغرا، بسبب مخاوف من أنها قد تسبب انخفاضا مفاجئا في ضغط الدم ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية مميتة، وفقًا لما جاء في ديلي ميل.

وفي الوقت الحالي، وجد باحثون سويديون أدلة تدعم هذا الادعاء، بعد تحليل بيانات 61 ألف رجل دخلوا المستشفى بعد إصابتهم بنوبة قلبية.

وقال الأطباء إن أولئك الذين وصف لهم كلا العقارين بشكل عام كانوا أكثر عرضة لخطر أي مضاعفات، بما في ذلك الوفاة.

ويمكن تسجيل المضاعفات لمدة تصل إلى 28 يوما بعد وصف الفياغرا للمرضى الذين يتلقون النترات بالفعل.

وفي مقال افتتاحي مصاحب للدراسة، قال الباحثون إنه "آمن إلى حد معقول" تناول الفياغرا بعد 24 ساعة من استخدام النترات بين المرضى الذين يعانون من مرض القلب الإقفاري والذبحة الصدرية الخفيفة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تناول النترات بانتظام، قالوا إن استخدام الفياغرا "غير حكيم" و"غير موصى به".

وشملت قيود الدراسة أن العلماء لم يكونوا متأكدين من الوقت الذي تناول فيه الرجال الدواءين الموصوفين لهم.

كما نشرت الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.