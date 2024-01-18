طريقة عمل عجينة السينابون ببيضة واحدة فقط.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد السينابون من المخبوزات الشهية ذات المذاق المميز، فهو لفائف القرفة والسكر، مع صوص الكريمة والشوكولاتة والمكسرات، والتي يمكن تحضيرها بدقة كبيرة، ومذاق مضمون ورائع في المنزل، بأقل المكونات والتكاليف.

ويرصد «هُن» لربات المنازل، طريقة لتحضير عجينة السينابون، من الدقيق والخميرة والحليب والسكر، بالخطوات التالية.

طريقة عمل عجينة السينابون

المكونات:

4 كؤوس من الدقيق

¼ كوب من السكر

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 كوب من الحليب الدافئ

2 ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

⅓ كوب من الزبدة الذائبة

1 بيضة

طريقة عمل عجينة السينابون

في وعاء كبير، امزجي الحليب الدافئ والسكر، ثم أضف الخميرة واتركها لتفعيل لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح رغوية.

أضف الزبدة الذائبة والبيضة إلى الخليط وامزجهم جيدًا.

أضف الدقيق تدريجياً واخلط حتى تتكون عجينة.

قم بعجن العجينة على سطح مرشوش الدقيق لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

ضع العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت.

غطيها واتركها ترتاح لمدة ساعة تقريبًا حتى تتضاعف حجمها.

بعد التخمير، قم بفرد العجينة على سطح خالٍ من الدقيق لتشكيلها وتضعها في صينية خبز.

يمكنك الآن إضافة الحشوة المفضلة لك، مثل خليط السكر والقرفة.

طريقة عمل السينابون الكلاسيكية

إليك طريقة عمل السينابون بالحشوة الكلاسيكية:

مكونات الحشوة:

½ كوب من السكر البني

½ كوب من السكر الأبيض

ملعقة من القرفة المطحونة

⅓ كوب من الزبدة الذائبة

طريقة عمل السينابون الكلاسيكية

بعد تحضير العجينة كما ورد في الوصفة السابقة، افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لتكوين مستطيل.

امزج السكر البني، السكر الأبيض، والقرفة في وعاء

. ثم قم بتوزيع الزبدة الذائبة بالتساوي على العجينة.

رش خليط السكر والقرفة فوق العجينة بتساوي.

قم بلف العجينة من الجهة الطويلة لتكوّن لفة.

قطع اللفة إلى شرائح بسمك متساوي (حوالي 2-3 سم).

ضع الشرائح في صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق الخبز باتساع مساحة بينها لتوسّعها أثناء الخبز.

اتركي السينابون ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية واخبز السينابون لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

استمتع بالسينابون اللذيذة، بعد تزيينه بالصوص المفضل لك.