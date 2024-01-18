"الجينز القصير".. كيف ترتديه لتحصلي على إطلالة أنيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب ا

يعد الجينز القصير من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، فهو قطعة مريحة وأنيقة يمكن ارتداؤها في العديد من المناسبات، وقد عاد الجينز القصير بقوة في موضة يتربع على عرش الموضة النسائية 2024، وأصبح من أكثر القطع طلبًا في المتاجر، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وقالت مجلة "Instyle" أن الجينز القصير، الذي يصل طوله إلى الكاحل، يأتي هذا الموسم بقصة ذات وسط عال، بحيث يرفع منتصف الجسم إلى أعلى، من أجل إطالة القوام بصرياً.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز القصير يأتي بأرجل ذات قصة مستقيمة أو ذات قصة واسعة، مشيرة إلى أنه يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال، من خلال تنسيقه مع تي شيرت أساسي يكتسي باللون الأبيض وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيق الجينز القصير مع بليزر أكبر من المقاس "أوفرسايز"، وحذاء ذي كعب عال.